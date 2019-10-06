«Алкоголичка защищает наркоманку»: Борисова резко высказалась о Волочковой

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно высказалась о балерине Анастасии Волочковой. Ранее танцовщица встала на защиту актрисы Натальи Бокаревой, которая была задержана с наркотиками в центре столицы. Волочкова не верит, что ее подруга употребляла наркотики.

«Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Семь месяцев лежала в реабилитационном центре. Она была под действием наркотиков. А мы сейчас видим, как алкоголичка защищает наркоманку», — заявила Дана Борисова, обращаясь к Анастасии Волочковой.

В ответ балерина заметила, что телеведущая просто пиарится на ее имени. «Я по восемь часов на сцене провожу в день. Ты просто себя унижаешь, говоря про меня такие вещи», — сказала Волочкова.

В ответ Дана Борисова продолжила свою атаку на Волочкову и Бочкареву. «Под действием этого вещества возникает желание общаться, дружить, разговаривать. Наступает так называемый приход. Кроме того, она отказалась от медосвидетельствования», — сказала она.