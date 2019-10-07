Редкий кадр: Федорова с мужем продемонстрировали нежные чувства на камеру

Оксана Федорова оказалась в центре внимания с того момента, как в 2001 году стала обладательницей титула «Мисс Вселенная», но вскоре ее лишили этого звания из-за неисполнения обязанностей. Правда для своих близких и многих поклонников девушка осталась первой красавицей. Она певица, фотомодель и ведущая. А чувству стиля знаменитости можно только позавидовать. А вот счастье в личной жизни она обрела, когда вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина.

Несмотря на то, что Оксана публичная персона, она редко публикует снимки с родными. Однако в ее отношениях с супругом все так хорошо, что девушка решила раскрыть секрет счастливого брака. Она поделилась снимком, на котором обнимается с возлюбленным.

«В семейной жизни главное — поддерживать друг друга. Важно, чтобы человек чувствовал себя нужным, любимым, значимым. Во взаимоотношениях с супругом, в построении отношений надо опираться на лучшее, тогда и человек будет стремиться к лучшему», — процитировала Федорова протоиерея Александра Ильяшенко.

Также она добавила, что в семье очень важно единодушие. По ее словам, если супруги друг друга во всем поддерживают, то все и устраивается правильно. Многие поклонники согласились с Оксаной. Они также восхитились трогательным снимком. «Вы прекрасная пара, счастья вам!»,«Все верно. Супруги это целое и мудрое искусство в жизни», «Так мило», «Вы идеальная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что именно муж многому научил Федорову. Она стала заниматься боксом и не боится закаляться. У влюбленных подрастают дети: сын Федор и дочь Елизавета.

А вам нравится эта пара?