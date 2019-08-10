Нежные объятия: Федорова опубликовала редкое фото с мужем

Вот уже девять лет Оксана Федорова счастлива в браке с сотрудником администрации Президента РФ Андреем Бородиным. Ему она подарила сына Федора, которому уже семь лет, а также дочь Елизавету. В соцсетях модель редко публикует семейные фото, предпочитая делиться снимками со светских мероприятий. Однако 10 августа Федорова сделала исключение, так как отмечала годовщину со дня свадьбы. Она поделилась редкими снимками с мужем.

В кадре Андрей сначала обнимает супругу, а потом она дарит ему нежные объятия. Фотографии были сделаны у входа в бар.

«Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. Девять лет назад я сказала „ДА“ . Теперь я занимаюсь боксом, окунаюсь в ледяной проруби, хожу по снегу, то ли ещё будет! Всегда люблю!», — написала Оксана.

Поклонники поздравили пару со знаменательным событием. Многие отметили, что телеведущая прекрасно выглядит. «Какие классные, нежные! Поздравляю», «Очень рада видеть такое счастливое прекрасное лицо! Счастья вам и побольше деток», «Лицо и не обязательно показывать, но обратите внимание на руки!!! Мужские ладони о многом скажут… Тут все более чем, и воля и сила, харизма!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Федорова прославилась благодаря конкурсам красоты, в которых не раз принимала участие в молодости. Несмотря на то, что она обладает стройной фигурой и эффектной внешностью, личную жизнь модель и телеведущая смогла наладить не сразу. Несколько лет она встречалась с Владимиром Голубевым, также был у нее неудачный роман с партнёром по шоу «Танцы со звёздами» Александром Литвиненко. Пережив развод с немецким бизнесменом Филиппом Тофтой и едва не выйдя замуж за Николая Баскова, знаменитость все же нашла свою любовь.

А вам нравится эта пара?