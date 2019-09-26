Федорова, Варум и Дайнеко вспомнили о последних поездках в метро

Знаменитости признались, что не видят ничего зазорного в том, чтобы иногда сменить личный транспорт на общественный.

Модель Оксана Федорова и певицы Анжелика Варум и Виктория Дайнеко не брезгуют передвигаться по столице на метро. Некоторые из них и вовсе имеют в закромах забавные истории, связанные с этим видом транспорта. Так, Федорова рассказала, что один раз должна была появиться на важной презентации, но очень сильно опаздывала. Дело было зимой, поэтому машина Федоровой оказалась забаррикадирована в пробке. Понимая, что нужно предпринять решительные меры, Оксана вместе с сопровождающими ее подругами выбежала на улицу и побежала к подземке. Телеведущая так торопилась, что вынуждена была перепрыгивать через две ступеньки эскалатора, удивляя прытью окружающих. Федорова призналась, что тогда ситуация завершилась благополучно.

Директор Виктории Дайнеко в беседе с Daily Storm отметила, что певица является максимально пунктуальной и сама не любит опозданий, поэтому нередко выезжает на мероприятие раньше нужного. Впрочем, и она сталкивалась с форс-мажорами – в такие моменты ей приходилось пересаживаться на железнодорожный транспорт. Татьяна Османовская отметила, что Дайнеко не имеет предрассудков по поводу метро, более того – в свое время она находилась в жюри конкурса «Мисс Метрополитен».

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Анжелика Варум также пользовалась услугами метрополитена, но по ее собственному признанию, это было достаточно давно – 18 лет назад. Певица вспомнила, что тогда она опаздывала на спектакль «Поза эмигранта». Только с помощью «подземки» ей удалось вовремя добраться в театр и не сорвать представление. Варум призналась, что любимой до сих пор считает станцию «Цветной бульвар», поскольку на протяжении нескольких лет уезжала именно с нее.