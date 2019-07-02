Отец Баскова отказался от звания генерала ради карьеры сына

Папа исполнителя ушел из жизни 1 июля. Редакция портала Teleprogramma.pro приносит соболезнования артисту.

Виктор Басков — отец Николая Баскова — был не только бравым военным, но и лучшим другом своего сына. Ради будущего наследника он даже отказался от генеральских погон. Благодаря сильному и волевому отцу на российской эстраде появился«золотой» голос России и натуральный блондин Николай Басков.

Настоящий полковник

Николай родился в семье военных, где три поколения мужчин связали свою жизнь со службой в армии. Та же участь была уготовлена и ему, но судьба распорядилась по-другому.

Отец будущего певца — Виктор — окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Затем Виктор Владимирович был направлен для прохождения службы в Германскую Демократическую Республику.

Маленький Коля в детстве успел пожить в Дрездене, Кёнигсбрюке, Галле, где служил его папа. Виктор Басков во время службы за рубежом успел сделать неплохую карьеру: прибыл в ГДР на должность командира взвода, а на родину вернулся заместителем командира дивизии.

Он продолжил службу в Подмосковье, Новосибирске и Москве. На пенсию вышел в звании полковника, хотя мог стать и генералом. Виктору Владимировичу предложили должность в Одессе, которая подразумевала генеральские погоды. Но от своей карьеры он отказался ради сына: Николай стал демонстрировать успехи в пении. Уехать из Москвы значило поставить крест на таланте будущего «золотого» голоса России.

«Нет слов, чтобы выразить всю боль»

О смерти отца Николай рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. Он опубликовал видеозапись фрагмента концерта, на котором присутствовали его родители. «Вишневая любовь» была самой любимой песней Виктора Баскова в репертуаре сына. Он не просто слушал, а подпевал. В какой-то момент Николай передал микрофон отцу и тот попытался исполнить композицию:

— Я не в папу! — пошутил «золотой» голос России.

Виктору Баскову на момент смерти было всего всего 67 лет. В последние годы он тяжело болел, однако диагноз, как и причина смерти, пока не сообщается.

Басков отменил все концерты

1 июня Николай Басков выступал на «Европейских молодежных играх» в Минске. Перед концертом исполнителю сообщили, что его отца больше нет в живых. Певец надел черный костюм, хотя должен был выступить в белом, и исполнил «Время прощаться» вместе с оперной певицей Оксаной Волковой.

После этого Басков отменил все концерты и первым рейсом вылетел в Москву. Сейчас семья Николая готовится к похоронам, которые назначены на 3 июля.

Напомним, отец певца Николая Баскова Виктор Басков умер 1 июля. Исполнитель узнал об этом во время концерта в Минске. Со слезами на глазах Басков закончил выступление и срочно улетел в Москву. Сейчас семья Николая готовится к похоронам, а он сам тяжело переживает утрату. Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Виктора Баскова.