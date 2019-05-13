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Николай Басков опубликовал фото с моложавой мамой

Певец также поздравил всех женщин с Днем матери, но некоторые подписчики осудили артиста.

Николай Басков опубликовал фото с моложавой мамой
Николай Басков. фото: globallookpress.com

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября, а в США и многих других странах празднуется во второе воскресенье мая. По этой причине накануне соцсети заполнились поздравлениями знаменитостей, которые решили не упускать шанс выразить любовь к своим матерям и детям. Виктория Лопырева поделилась семейным фото, а герцогиня Сассекская Меган Маркл показала ножки своего новорожденного сына Арчи.

Не остался в стороне и Николай Басков. Он разместил в своем микроблоге трогательный снимок, на котором целует свою маму Елену Николаевну. Женщина запечатлена в черном платье и белом пиджаке с цветным платком.

«Поздравляю всех наших любимых мам с Днём матери!!! Будьте здоровы, радости, счастья на долгие годы», — обратился артист к прекрасной половине человечества.

Поклонники восхитились тому, как выглядит родительница артиста. Они отметили, что Елена Николаевна может с легкостью сойти за сестру Баскова. «Мама выглядит изумительно! Долгих лет жизни Вашей мамочке», «Какая красивая женщина», «У вас такая невероятная мама!», «Я сначала решила, что с Нетребко фото!» — прокомментировали пост подписчики.  Некоторые подвергли критике «золотой голос» нашей страны за то, что он отметил праздник, который в России празднуется в другую дату.

Напомним, что певец родился в семье военного Виктора Баскова. Его мама трудилась учительницей математики, а также одно время она была директором на телевидении в Германии. К слову, будто специально к празднику артист выпустил клип на песню «Караоке». По словам самого Николая, видео станет самым продолжительным музыкальным роликом в истории России — оно длится 21 минуту. В нем снялся Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие медийные звезды.

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День материзвездные семьиНиколай Басков
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Николай Басков опубликовал фото с моложавой мамой
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