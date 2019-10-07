Галкин с сыном устроили короткое замыкание на железной дороге

Речь идет о детской железной дороге. Максим и Гарри все время забывали переводить стрелки!

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram разместил новую видеозапись. Вместе с сыном Гарри он поиграл на игрушечной железной дороге. Что интересно, на протяжении всей игры Гарри и Максим устраивали короткие замыкания. Они забывали переводить стрелки и поезд не мог ехать дальше по рельсам.

«Ну-ка давай, чтобы поезд задымил. Вот только что он дымил. А можно убрать гудок. Спасибо, класс», — говорит в начале ролика Максим Галкин.

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В какой-то момент и поезд из трубы завалил дым, что не очень понравилось Гарри Галкину. «Фу, что это такое?» — спросил мальчик. «Эх, мы же стрелку не перевели. Ну все поезд отправляется», — продолжил юморист, которому всегда доставляет огромное удовольствие играть со своими детьми.

Его сын в это время был на седьмом небе от счастья. В конце ролика у поезда произошло очередное короткое замыкание, и он не поехал дальше. «Эх, ну опять у нас короткое замыкание. Все потому что мы забываем переводить стрелку», – пояснил юморист.