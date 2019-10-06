Галкин подстроил гастрольный тур, чтобы попасть на концерт Пугачёвой

Телеведущий и супруг певицы Аллы Пугачёвой Максим Галкин подстроил свой гастрольный тур, чтобы попасть на концерт жены в столице Белоруссии Минске. Как известно, Примадонна выступит на «Минск-Арене» 2 ноября. На ее концерте ожидается порядка двадцати тысяч зрителей.

Несколько недель назад Максим Галкин в Instagram размещал информацию о своем гастрольном туре. Самый пик выступлений как раз будет в начале ноября. Так 1 ноября Галкин выступит в Ессентуках. Второго ноября выступлений не запланировано, а вот затем телеведущий даст в течение недели еще несколько концертов.

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Так уже третьего ноября концерт пройдет в Кирове, четвертого — в Ижевске, восьмого ноября — в Брянске, девятого — в Орле, а десятого — в Белгороде.

Максим Галкин не может не поддержать супругу, которая очень редко сейчас выступает перед зрителями. Именно этим и вызван тот факт, что юморист попросил организаторов своего гастрольного тура не ставить на второе ноября его выступление в одном из российских городов.