Как Галкин, Рудковская и другие звезды выглядели в школьные годы

Юрий Никулин, 1937 год

Никулин в своей книге «Почти серьезно» вспоминал: «Отец вел в нашей школе драмкружок, постоянно ставил сатирические обозрения, которые сам придумывал. Он написал для меня и моего товарища по классу клоунаду на школьную тему. До седьмого класса я учился в образцовой школе. А потом два седьмых класса решили соединить в один восьмой — часть ребят поступала в спецшколы, в техникумы, другие пошли работать, а на два восьмых класса не хватало учеников. В восьмой класс отбирали лучших по учебе и поведению. Я в этот список не попал. Как потом узнал, на педсовете долго обсуждали мою кандидатуру, решая вопрос, оставлять меня в школе или нет. С одной стороны, хотели оставить, потому что отец много делал для школы, но с другой — учился я средне, на уроках часто получал замечания… Решение педсовета меня устраивало — появилась возможность перейти в школу-новостройку рядом с домом. В ней учились ребята из нашего двора. Теперь я, как и все, мог перелезать через забор, сокращая путь от дома к школе…»

Евгений Петросян, 1958 год

На этом фото Жене 13 лет, и он уже дебютировал на сцене, потому что еще в школе приступил к осуществлению своей мечты стать артистом. Учителя его стремление одобряли. «Школа стала моим первым тренировочным полигоном — там меня уверяли, что расту артистом», — говорит Петросян. Он играл в народном драмтеатре и школьной самодеятельности, был учеником кукловода в кукольном театре, выступал в агитбригадах — с фельетонами и стихами, вел мероприятия. В Баку тогда в Клубе моряков была концертная бригада, в составе которой уже в 12 лет Женя выступал на одной сцене с самим Муслимом Магомаевым.

Яна Рудковская, 1983 год

Яна хоть сама и не поет, но в музыкалке отучилась. «На фото я с Людмилой Петровной Колбиной, которая преподавала у меня по классу фортепьяно и привила мне любовь к прекрасному! Она также преподавала у моей мамы! На фото мне 8 лет, и у меня не совсем довольная мордочка, потому что общеобразовательную школу я любила больше, чем музыкальную!»

Максим Галкин, 1988 год

Максима в столичной гимназии № 1543 привлекали к участию во всех школьных спектаклях, у него даже проходили в актовом зале своеобразные творческие вечера, где он устраивал кукольные представления с пародиями.

А в 10-м классе Максим сделал пародию на директора гимназии. На этом фото — один из школьных спектаклей. Галкин вспоминает: «Я с барышней на вечеринке, посвященной балам XIX века. 5-й класс. Костюм был сшит моей мамой, включая сногсшибательный цилиндр у меня на голове».

Михаил Галустян, 1990 год

Миша учился в школе № 2 города Сочи. Став известным артистом, он продолжает навещать своих учителей. Вот это фото с любимой преподавательницей Галустян подписал так: «Анна Михайловна, поздравляю Вас с Днем учителя!.. Иной раз педагог может погрузиться в такие моменты воспитания, которые ускользают от взора самих родителей».