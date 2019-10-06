ЗВЕЗДЫ

Комиссаров дал браку Собчак и Богомолова всего 3,5 года

По мнению первого работодателя Ксении, известный режиссер не выдержит жизни с такой звездой.

Комиссаров дал браку Собчак и Богомолова всего 3,5 года
Валерий Комиссаров когда-то стал первым работодателем Ксюши Собчак. Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров высказался о браке Ксении Собчак и Константина Богомолова. Мужчина стал гостем передачи «Секрет на миллион», где Лера Кудрявцева расспросила его по поводу самой громкой свадьбы 2019 года. Мнение Комиссарова интересно, так как в свое время именно он пригласил Собчак вести «Дом-2», чем открыл ей дорогу на телевидение. Правда, потом отношения продюсера и светской львицы разладились.

На свою вторую свадьбу женщина бывшего работодателя не позвала, хотя он на нее не в обиде, ведь считает жизнь журналистки сплошным пиаром. Нового мужа Ксении Комиссаров не счел подходящим ей и уже предрек, что третий супруг телеведущей будет на 10 лет моложе нее.

«Это участь сильной известной женщины. Потому что попробуй с такой-то звездой уживись, — рассуждает Валерий. — У Константина Богомолова на 99 процентах фотографий на лице написано: «А что я здесь делаю? Где я? Кто здесь?»

В итоге Комиссаров спрогнозировал, что брак Собчак с режиссером продлится максимум 3,5 года.

А сколько, по-вашему, продлится второй брак скандальной телеведущей?

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Комиссаров дал браку Собчак и Богомолова всего 3,5 года
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