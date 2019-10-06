«Она живет, как хочет»: Комиссаров высказался о достоинствах Собчак

Валерий Комиссаров стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В интервью с супругой хоккеиста Игоря Макарова создатель «Дома-2» прокомментировал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Кроме того, продюсер дал свою характеристику дочери Людмилы Нарусовой, заявив, что он всегда восхищался ее стойкостью и умением выдавать свои минусы за плюсы.

По словам Комиссарова, в его команде Ксюша проработала восемь лет. Именно создатель телестройки стал первым работодателем Собчак. Продюсер не скрывает: многие в его окружение полагали, что он содействует светской львице, а та пользуется «блатом». Однако сам Валерий утверждает, что никогда не рискнул бы взять на проект человека без дарования.

«Знаешь, у нее есть одно важное качество… у нас с тобой его нет!! Она живет, как хочет. И умеет иронизировать над собой. Вот захотела выйти замуж и вышла. Захотела развестись и развелась», — подметил Комиссаров.

Говоря о второй свадьбе Ксении Собчак, создатель «Дома-2» рискнул предположить, что и этот брак не будет долговечным. Продюсер уверен, что нынешний муж телеведущий не справится с мощной энергией новоиспеченной супруги.

«Просто она сильная и известная женщина. А за успех всегда расплачиваются личной жизнью. Попробуй уживись с такой звездой. Ее жизнь — это пиар», — посетовал продюсер.

Валерий Комиссаров не сомневается, что следующий возлюбленный Ксюши будет значительно ее моложе. При этом создатель «Дома-2» отметил, что телеведущая выбирает достойных мужчин.