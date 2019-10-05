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Свадьба Клюкиной заставила Билана задуматься о личной жизни

В поздравительном слове певец пожелал подруге и ее супругу, чтобы им все завидовали.

Свадьба Клюкиной заставила Билана задуматься о личной жизни
Дима Билан/Фото: https://www.instagram.com/p/B3M-l9miTyX/

Ставший приглашенной звездой Дима Билан задумался о личной жизни на свадьбе Даши Клюкиной. В этом сам артист признался во время торжественного слова. Он сказал, что считал счастье в глазах обоих новоиспеченных супругов и достаточно быстро заразился эмоцией влюбленных.

«Спасибо вам за это чувство, которое я сегодня тоже получил как человек. Я задумался, признаюсь, и об этом написал пост в Instagram. Спасибо, Владимир, и, конечно же, Даша», — с придыханием сказал Билан.

Артист и друг Клюкиной пожелал супругам быть счастливыми настолько, чтобы все вокруг им завидовали, «чтобы счастье никогда не покидало» модель и бизнесмена.

«Вы настолько должны быть счастливыми… У вас на лице это все есть», — резюмировал Билан, а затем поспешил обнять каждого героя вечера.

В том самом посте, о котором во всеуслышание сказал Билан, певец признался, что церемония тронула его до мурашек. За столом многие подруги Клюкиной плакали, и он поймал себя на мысли, что в какой-то момент сам готов был растрогаться.

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Билан личная жизньВладимир ЧоповДарья КлюкинаДаша Клюкина свадьбаДима БиланКлюкина и Чопов
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Свадьба Клюкиной заставила Билана задуматься о личной жизни
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