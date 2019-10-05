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Билан устроил подписчикам пытку обтягивающими брюками

Мятный костюм певец надел на свадьбу Дарьи Клюкиной.

Билан устроил подписчикам пытку обтягивающими брюками
Фото: Globallookpress.com

Дима Билан в субботу поделился фотографией со свадьбы модели Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Сопова, где он щеголял в мятном костюме-тройке.

Фото вызвало бурную дискуссию среди подписчиков — то ли из-за плохого освещения, то ли из-за ракурса, но почти все они сочли, что брюки Билану малы.

Подписчица Ирина посетовала, что у артиста еще столько «невыгулянных» костюмов, а он прицепился к одному, к тому же прошлогоднему.

«Вспомните прошлый год, где он побрился налысо, и был страшно худой, как раз тогда этот костюм появился, и он отлично на нем сидел, не то что сейчас», — напомнила она.

Сам Билан живо включился в обсуждение собственных брюк. Отреагировал он, например, на призывы удалить фото и «спасти глаза подписчиков».

«Нет уж, устрою вам пытку — смотреееееть!!!!» — написал он.

На замечание, что проще было бы надеть велосипедные шорты, певец пошутил, что они уже на нем.

Чопов и Клюкина сыграли свадьбу 4 октября в Италии у озера Комо. На вилле Balbiano прошла торжественная часть, «расписались» же молодожены еще в середине сентября в Москве.

После церемонии Билан признался, что она тронула его «до мурашек». Подружки невесты все как одна плакали, и он едва к ним не присоединился.

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InstagramДима Биланкостюммода и стиль
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Билан устроил подписчикам пытку обтягивающими брюками
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