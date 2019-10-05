Билан устроил подписчикам пытку обтягивающими брюками

Дима Билан в субботу поделился фотографией со свадьбы модели Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Сопова, где он щеголял в мятном костюме-тройке.
Фото вызвало бурную дискуссию среди подписчиков — то ли из-за плохого освещения, то ли из-за ракурса, но почти все они сочли, что брюки Билану малы.
Подписчица Ирина посетовала, что у артиста еще столько «невыгулянных» костюмов, а он прицепился к одному, к тому же прошлогоднему.
«Вспомните прошлый год, где он побрился налысо, и был страшно худой, как раз тогда этот костюм появился, и он отлично на нем сидел, не то что сейчас», — напомнила она.
Сам Билан живо включился в обсуждение собственных брюк. Отреагировал он, например, на призывы удалить фото и «спасти глаза подписчиков».
«Нет уж, устрою вам пытку — смотреееееть!!!!» — написал он.
На замечание, что проще было бы надеть велосипедные шорты, певец пошутил, что они уже на нем.
Чопов и Клюкина сыграли свадьбу 4 октября в Италии у озера Комо. На вилле Balbiano прошла торжественная часть, «расписались» же молодожены еще в середине сентября в Москве.
После церемонии Билан признался, что она тронула его «до мурашек». Подружки невесты все как одна плакали, и он едва к ним не присоединился.