Билан устроил подписчикам пытку обтягивающими брюками

Дима Билан в субботу поделился фотографией со свадьбы модели Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Сопова, где он щеголял в мятном костюме-тройке.

Фото вызвало бурную дискуссию среди подписчиков — то ли из-за плохого освещения, то ли из-за ракурса, но почти все они сочли, что брюки Билану малы.

больше по теме Дима Билан едва не расплакался на свадьбе Дарьи Клюкиной По словам музыканта, его тронула до мурашек церемония бракосочетания модели.

Подписчица Ирина посетовала, что у артиста еще столько «невыгулянных» костюмов, а он прицепился к одному, к тому же прошлогоднему.

«Вспомните прошлый год, где он побрился налысо, и был страшно худой, как раз тогда этот костюм появился, и он отлично на нем сидел, не то что сейчас», — напомнила она.

Сам Билан живо включился в обсуждение собственных брюк. Отреагировал он, например, на призывы удалить фото и «спасти глаза подписчиков».

«Нет уж, устрою вам пытку — смотреееееть!!!!» — написал он.

На замечание, что проще было бы надеть велосипедные шорты, певец пошутил, что они уже на нем.

Чопов и Клюкина сыграли свадьбу 4 октября в Италии у озера Комо. На вилле Balbiano прошла торжественная часть, «расписались» же молодожены еще в середине сентября в Москве.

После церемонии Билан признался, что она тронула его «до мурашек». Подружки невесты все как одна плакали, и он едва к ним не присоединился.