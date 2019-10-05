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Дима Билан едва не расплакался на свадьбе Дарьи Клюкиной

По словам музыканта, его тронула до мурашек церемония бракосочетания модели.

Дима Билан едва не расплакался на свадьбе Дарьи Клюкиной
Билан едва не заплакал на свадьбу Клюкиной/globallookpress.com

Музыкант Дима Билан в Instagram опубликовал кадр, на котором он находится вместе со своим продюсером и большим другом Яной Рудковской, а также моделью и победительницей проекта «Холостяк» Дарьей Клюкиной и ее супругом. Как известно, звезда несколько дней назад вышла замуж.

Как отметил Дима Билан, свадьба модели получилась очень красочной. Он поздравил молодоженов с важным днем в их жизни. Певец пожелал им быть сказочно счастливыми.

«Какие прозвучали слова на церемонии, меня тронуло до мурашек, честно! Рядом сидели подружки невесты и плакали, чуть за собой не увлекли этими эмоциями. Я впервые почувствовал в этом отрезке времени, что бракосочетание — это действительно искусство. Взгляды меняются», — заявил Дима Билан.

Напомним, что победитель «Евровидения-2008» не так давно угодил в громкий скандал. На дне города в Самаре он вышел на сцену в пьяном виде. Позже певец принес извинения. Недавно он дал бесплатный концерт для жителей Самары. Добавим, что после необдуманного поступка жители города требовали, чтобы Диму Билана лишили звания заслуженный артист России. Сам он отметил, что надолго после той истории завязал с алкогольными напитками.

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Дарья КлюкинаДима БиланСамараЯна Рудковская
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Дима Билан едва не расплакался на свадьбе Дарьи Клюкиной
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