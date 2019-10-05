Звезда «Холостяка» Даша Клюкина посвятила мужу песню на свадьбе

Невеста проникновенно спела для супруга о своей любви к нему.

Недавно ставшая женой бизнесмена Дарья Клюкина посвятила мужу песню. Трогательный трек модель исполнила во второй части торжественного вечера. Владимира Чопова Даша поставила перед собой в небольшом отдалении, а затем взяла микрофон и исполнила текст собственного сочинения под аккомпанемент фортепиано. Девушка призналась, что «липучка (имея в виду себя) рядом, ведь она так сильно любит».

«Мы так похожи по воле случая. Ты готовишь превосходно, твоя паста – лучшая! Ты держишь под контролем все, и даже мой сон. Всегда поймешь, когда мне плохо – без лишних слов», — проникновенно пропела Клюкина.

больше по теме Николай Басков исполнил роль ведущего на свадьбе Клюкиной и Чопова Помимо организаторских навыков Басков внес свой вклад в торжество исполнением нескольких песен.

Завершилось выступление томными объятиями и страстным поцелуем влюбленных. Гости поспешили отметить, что исполнение композиции было одним из самых душещипательных моментов вечера.

«Самый трогательный момент волшебного вечера — это выступление невесты! Я не перестаю восхищаться твоей добротой и душевностью, Дашенька», — обратилась Яна Рудковская.