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Николай Басков исполнил роль ведущего на свадьбе Клюкиной и Чопова

Помимо организаторских навыков Басков внес свой вклад в торжество исполнением нескольких песен.

Николай Басков исполнил роль ведущего на свадьбе Клюкиной и Чопова
Николай Басков/Фото: https://www.instagram.com/p/B3AKuNLHp0N/

Николай Басков был ведущим на свадьбе участницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной и бизнесмена Владимира Чопова. Народный артист России был призван молодоженами, чтобы развлекать собравшихся гостей, а также организовывать для них конкурсы. Так, например, на одном из снимков с торжества Басков сфотографировался с одним из товарищей Клюкиной и Чопова после очередного конкурса с корзиной чищеной картошки. Басков же, на правах организатора, неоднократно просил молодоженов поцеловаться и громче всех кричал им «Горько!».

Появился же Басков на сцене с патетичной речью, вдохновившей остальных на активность.

«Дорогие друзья, мы пришли сюда не охлаждаться, а дождаться самого горячего момента. Сегодня у нас свадьба! Свадьба самых потрясающих людей», — озвучил он свои мысли.

Чуть позже Николай еще и исполнил несколько песен для новоиспеченных супругов. Совместно с другим гостем – Димой Биланом артист исполнил несколько песен. Ему же выпала честь спеть хит всех бракосочетаний – песню «Ах, эта свадьба».

Напомним, накануне Дарья Клюкина и Владимир Чопов представили гостям праздничную часть бракосочетания. На торжестве присутствовало около 50 человек. Помимо певцов Баскова и Билана на вилле была замечена Яна Рудковская.

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Николай Басков исполнил роль ведущего на свадьбе Клюкиной и Чопова
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