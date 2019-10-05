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Рудковская назвала свадьбу Клюкиной «самой стильной в истории»

Продюсер побывала на торжестве участницы «Холостяка» в качестве важного гостя.

Рудковская назвала свадьбу Клюкиной «самой стильной в истории»
Яна Рудковская, Дарья Клюкина, Дима Билан, Владимир Чопов/Фото: https://www.instagram.com/p/B3NDGkvlLiW/

Продюсер Яна Рудковская назвала свершившееся бракосочетание Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова «самой стильной свадьбой в истории». Впечатлениями гостья поделилась на личной странице в Instagram. Отметим, что Рудковская совместно с Димой Биланом прибыли на остров Комо лишь на второй день торжества, но оба остались под впечатлением от организации. Рудковская отметила, что может с уверенностью говорить о качестве проделанной работы, ведь она «видела много чего».

«Даша, Володя, у Вас самая стильная и самая креативная свадьба !!! А самое главное – антикалорийная. Респект!», — высказалась она.

Гвоздем же программы Рудковская назвала дуэт Димы Билана с Николаем Басковым. Артисты исполнили несколько песен, посвященных молодоженам, а также проявили инициативу и спели «Памяти Карузо».

Отметим, что свадьбу Клюкиной и Чопова действительно можно назвать одной из самых эффектных в текущем году. За два дня Дарья сменила пять образов. Для самого же мероприятия супруги выбрали виллу Balbiano на берегу озера Комо. Построена она была в XVI веке.

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Владимир ЧоповДарья КлюкинаДарья Клюкина свадьбаДима БиланКлюкина и ЧоповЯна Рудковская
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Рудковская назвала свадьбу Клюкиной «самой стильной в истории»
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