Рудковская назвала свадьбу Клюкиной «самой стильной в истории»

Продюсер Яна Рудковская назвала свершившееся бракосочетание Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова «самой стильной свадьбой в истории». Впечатлениями гостья поделилась на личной странице в Instagram. Отметим, что Рудковская совместно с Димой Биланом прибыли на остров Комо лишь на второй день торжества, но оба остались под впечатлением от организации. Рудковская отметила, что может с уверенностью говорить о качестве проделанной работы, ведь она «видела много чего».

«Даша, Володя, у Вас самая стильная и самая креативная свадьба !!! А самое главное – антикалорийная. Респект!», — высказалась она.

Гвоздем же программы Рудковская назвала дуэт Димы Билана с Николаем Басковым. Артисты исполнили несколько песен, посвященных молодоженам, а также проявили инициативу и спели «Памяти Карузо».

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Отметим, что свадьбу Клюкиной и Чопова действительно можно назвать одной из самых эффектных в текущем году. За два дня Дарья сменила пять образов. Для самого же мероприятия супруги выбрали виллу Balbiano на берегу озера Комо. Построена она была в XVI веке.