Копия дедушки: дочь Стриженовых показала подросшего наследника

Екатерина Стриженова на днях вышла в свет со своим мужем Александром Стриженовым. Супруги посетили премию ТЭФИ-2019. Они буквально светились от счастья. Поклонники удивляются тому, как эта пара за много лет отношений не потеряла искру. Возможно, их двигателем к счастью являются дети. У них есть дочь Александра, которая успешно окончила школу и теперь учиться в МГУ. А старшая наследница Александра в прошлом году подарила родителям внука Петра.

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Несмотря на то, что ребенок еще маленький, дочь Стриженовых много путешествует с ним и своим мужем. Не так давно они вновь побывали на море. В соцсети девушка делилась красочными фото из отпуска. А 4 октября Александра разместила трогательный снимок, на котором ее наследник запечатлен на детской площадке. Он сидит на горке в полосатых шортах и цветной футболке. У него отрасли волосы и стали завиваться.

«Мой взрослый ребёнок, какой же ты любимый. Мы это сделали, нам год и шесть месяцев», — похвасталась Александра.

Одной из первых на фото отреагировала ее сестра. «Лучший человек во вселенной», — заявила она. А поклонники умилились ангельской внешностью и шевелюрой мальчика. Они считают, что он растет копией своего дедушки. «Кудряшка», «Классный малыш! Обожаемый всеми!», «Действительно, совсем уже взрослый!», «Копия дедушки!», «Какой милый», — прокомментировали пост подписчики. К слову, когда вся семья собирается вместе, то именно Петру достается все внимание. Он то поет, то танцует, чем забавляет своих близких.

А вас в семье тоже все внимание получают дети?