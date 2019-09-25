Младшая дочь Стриженовых признала себя «папиной дочкой»

18-летняя Саша любит устраивать близким сюрпризы, и в этом, по мнению девушки, она пошла в отца.

В недавнем интервью, рассуждая о своем отношении к родителям, 18-летняя Саша Стриженова призналась, что с возрастом стала замечать свое сходство с мамой и отцом. При этом девушка не сомневается, что она больше «папина дочка».

«Мама говорит, что я как танк. Но на уступки идти умею, стараюсь всегда найти компромисс. Я очень люблю устраивать грандиозные сюрпризы — и это тоже в папу», — призналась младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых в интервью 7days.ru.

Так, девушка заранее подготовилась к юбилею отца. В ночь перед торжеством Саша украсила дом воздушными шариками, прикрепив к каждому из них фотографии, на которых Александр Олегович был запечатлен в молодости, в начале их отношений с Екатериной, и его нынешние — недавние снимки с дочерьми и внуком.