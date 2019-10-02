Звездный стиль

Стриженова в шелковом платье-макси пришла на премию ТЭФИ с мужем

Российская актриса и телеведущая с удовольствием позировала фотографам.

Стриженова в шелковом платье-макси пришла на премию ТЭФИ с мужем
Александра Стриженова. фото: globallookpress.com

В центре Москвы 2 октября можно было встретить много знаменитостей, так как в Московском театре мюзикла проходила церемония награждения победителей премии ТЭФИ. Днем состоялась первая часть мероприятия, заветные статуэтки получили Регина Тодоренко, а также Борис Корчевников и ряд известных передач, шоу и не только. А вот ближе к вечеру на красной дорожке вновь стали появляться звезды.

Корреспондент Teleprogramma побывал в гуще событий. «Мисс Россия − 2019» Алина Санько появилась перед журналистами в вечернем платье и короне, а Алла Михеева предпочла короткое игривое платье. Не смогла пропустить главное мероприятие недели и Александра Стриженова — телеведущая пришла вместе с мужем Александром. Они поженились, когда еще были юными, а теперь у них есть две красавицы-дочки.

Для выхода в свет Александр выбрал классический смокинг, а вот его жена облачилась в шелковое платье-макси с объемными рукавами и цветным принтом. Наряд скрыл недостатки фигуры артистки. Волосы она предпочла оставить распущенными, а также сделала неброский макияж. Супругов смело можно было назвать самой красивой парой вечера. Но внимательные поклонники вспомнили, что в этом году уже видели Екатерину в этом платье.

Александр и Екатерина Стриженовы. фото
Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Кристина Десятова

Именно в нем телеведущая блистала в апреле на премии Business Awards 2019. Похоже, что образ так понравился женщине, что она решила вновь предстать в нем перед публикой. Победители ТЭФИ будут объявлены позже, а пока любой желающий может следить за нашей онлайн-трансляцией.

А вам нравится эта пара?

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Александра СтриженоваЕкатерина СтриженоваЗвездный стильТЭФИ-2019
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Стриженова в шелковом платье-макси пришла на премию ТЭФИ с мужем
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