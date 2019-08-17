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Маленький Бонифаций: Стриженова поделилась забавным видео с бегущим внуком

Телеведущая показала, с чего начинается ее утро в отпуске.

Маленький Бонифаций: Стриженова поделилась забавным видео с бегущим внуком
Екатерина Стриженова отдыхает с семьей в Мексике. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина и Александр Стриженовы отдыхают в Мексике в компании своих дочерей, зятя и внука. 51-летняя телеведущая души не чает в полуторагодовалом Петре и с удовольствием публикует в Instagram ролики с его участием. Так, знаменитость поделилась видео, засняв, как малыш вместе с папой совершил утреннюю пробежку по побережью.

«Когда у тебя спортивный зять – каждое утро должно начинаться с пробежки!» – подписала ролик Стриженова.

За кадром слышится голос телеведущей, подбадривающий ребенка: «Привет всем, кто бегает по утрам. Петя бежит, чемпион!».

Ребенок в зеленом полосатом костюме с большим удовольствием реагирует на происходящее, вызывая умиление фолловеров звезды.

«Маленький Бонифаций»; «Вот так повезло малышу с папой, лапуся»; «Малыш просто чудо!» – отреагировали подписчики телеведущей.

Напомним, старшая дочь Екатерины Стриженовой, 31-летняя Анастасия, замужем за финансистом Петром Грищенко. В начале августа супруги отметили шестую годовщину со дня свадьбы. Пара живет в США, в апреле 2018 года у них родился первенец Петр.

Младшая дочь телеведущей – 18-летняя Александра – студентка МГУ. Стриженова признавалась, что ей было непросто принять факт, что ее дочь стала взрослой. По словам знаменитости, они иногда ссорятся из-за того, что Александра отказывается от материнской опеки.

 

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Маленький Бонифаций: Стриженова поделилась забавным видео с бегущим внуком
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