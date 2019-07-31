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Кейт Миддлтон и принц Уильям с Ди Каприо побывали на слете миллиардеров

На закрытом мероприятии присутствовали звезды кино, поп-сцены и политики.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с Ди Каприо побывали на слете миллиардеров
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили слет милиардеров на Сицилии Фото: Globallookpress.com

В то время, как Меган Маркл и принц Гарри ведут уединенный и спокойный образ жизни, принц Уильям с Кейт Миддлтон наоборот — решили провести остаток лета, получив максимальное количество впечатлений.

Сперва пара отправилась на Карибские острова, отказавшись присоединиться к королеве и другим членам семьи в замке Балморал, в котором королевская династия ежегодно отдыхает летом.

Очевидно, пляжный отдых семейного формата быстро наскучил августейшей чете и они решили посетить светский раут. Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp. Это закрытое мероприятие, которое еще называет «слетом миллиардеров».

В числе гостей были такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Брэдли Купер, Кэти Пэри, Барак Обама, Том Круз и многие другие. Издание отмечает, что гости прибыли на 114 частных самолетах.

В Сети уже начали появляться снимки папарацци, однако герцогов Кембриджских на фото нет. Августейшая чета старательно избегала объективов и их охрана не подпускала к ним посторонних людей.

Издание подчеркивает, что каждый год Google Camp проводится в обстановке строгой секретности. Подробности мероприятия неизвестны, так как весь персонал отеля, в котором проходит слет, подписывает документы о неразглашении.

Тем не менее есть инсайдеры, который рискуя столкнуться с серьезными проблемами, рассказывают, что на территории отеля есть огромное поле для игры в гольф, несколько яхт для прогулок по морю, спа-комплекс, закрытый пляж и теннисный корт.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с Ди Каприо побывали на слете миллиардеров
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