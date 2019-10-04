«Я не знала, что мы едем расписываться»: Юлия Высоцкая вышла замуж в джинсах

Телеведущая вспомнила, что не восприняла предложение о замужестве от Андрея Кончаловского всерьез.

Телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что вышла замуж за Андрея Кончаловского без подготовки. Актриса вспомнила, что кинорежиссер сделал ей предложение в самолете во время полета на Ямайку. Тогда Высоцкая не восприняла слова партнера всерьез: влюбленные посмеялись, сама Юлия ответила «да», еще не подозревая, что ей действительно придется выполнить обещание.

«Я прилетела в субботу в Москву с Ямайки. Он меня расталкивает, десять утра или девять: «Пошли, пошли». Джинсы, свитер, куда пошли? В ЗАГСе Юра Гришин был свидетелем. Все», — вспомнила Высоцкая.

В собственном шоу на YouTube «Мне это нравится» актриса призналась, что у нее была лучшая свадьба на свете.

больше по теме Юлия Высоцкая поделилась любимым кадром с мужем Актриса на снимке любуется своим супругом — режиссером Андреем Кончаловским.

«У меня были джинсы, свитер, Сергей Владимирович Михалков, две бутылки «Дон Периньон» и суп харчо – и все это на кухне. Лучшая свадьба на свете у меня была, я считаю», — подвела черту она.