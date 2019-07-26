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Юлия Высоцкая удивила поклонников своей молодостью и мудростью

Телеведущая уверена, все, что не движется – умирает.

Юлия Высоцкая удивила поклонников своей молодостью и мудростью
ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Юлия Высоцкая в своем Instagram частенько рассуждает о секретах красоты, взаимоотношений с людьми и мужчинами и просто о жизни. Вот и на этот раз в ленте ее микроблога появился пост о том, как важно в жизни, казалось бы, простая вещь – движение.

«Движение — это жизнь. Все, что не движется, — умирает. И если мы говорим о том, как ценно движение мысли, то не можем не сказать, что также ценно и движение тела», — уверена телеведущая и актриса.

Юлия приводит в пример подписчикам немолодых людей, которые следят за своим питанием. Они, по ее мнению, гораздо интереснее, как личности, нежели молодежь, не вылезающая из-за компьютера. Пусть даже и по работе.

Подписчики отметили, что слова звезды, как всегда, точные и своевременные. А некоторые признались, что иногда просто не могут заставить себя даже с дивана подняться.

«Да, Юлечка! Ты, как всегда, права! Хоть и молода еще, а мудрая. Всех благ тебе, радости и любви», — пишет одна из комментаторов.

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актрисаинтернетмолодёжьпожилые людиЮлия Высоцкая

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Юлия Высоцкая удивила поклонников своей молодостью и мудростью
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