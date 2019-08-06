Юлия Высоцкая поделилась любимым кадром с мужем

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором она изображена рядом со своим супругом, режиссером Андреем Кончаловским. «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», — подписала она фотографию.

На фото можно увидеть, как Высоцкая и Кончаловский нежно смотрят друг на друга, сидя в кафе. Кадр был сделан много лет назад и является одним из любимых в альбоме телеведущей.

Уже много лет в этой семейной паре царит полная идиллия. Надо сказать, что вместе с режиссером актриса с 1998 года. От этого брака родилось двое детей: дочь Мария в 1999 году и сын Петр в 2003-м. Кстати, Мария в 2013 году попала в серьезную аварию. Длительное время девушка находилась в коме.

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Добавим, что Кончаловский – второй муж Высоцкой. Ранее она была замужем за актером Анатолием Котом. Брак, как выяснилось позже, был фиктивным. Высоцкая училась с мужчиной на одном курсе и ее пригласили работать в театр Янки Купалы. Ради получения белорусского гражданства они и сыграли свадьбу. Кстати, актриса и сейчас в прекрасных отношениях с Анатолием, который пришел в непростой момент ее карьеры на помощь.

Добавим, что Высоцкая и Кончаловский в прошлом году обвенчались.