«Я перфекционист»: Высоцкая высказалась о своем непростом характере

Актриса не скрывает: она требовательна не только к себе, но и к окружающим.

В недавнем интервью 46-летняя Юлия Высоцкая поразмышляла над особенностями своей натуры и характера, заявив, что считает себя перфекционистом. При этом знаменитость не скрывает: она требовательна не только к окружающим, но и к себе. Любое начинание или проект супруга 82-летнего Андрея Кончаловского доводит до совершенства, с особой ответственностью относясь к деталям, будь то съемки новой телепередачи или же вопросы, связанные с ведением домашнего быта.

больше по теме Высоцкая с 82-летним Кончаловским увлеклись скандинавской ходьбой Телеведущая вместе с мужем проводит августовские каникулы во Франции.

«Я перфекционист — это и проклятие, и та черта характера, которая помогает чего-то добиться в итоге», — отметила Юлия в интервью с Hello!.

По словам актрисы, рядом с ней находятся те люди, которые в той или иной мере разделяют ее взгляды и восприятие этого мира. Высоцкая вполне довольна своим браком, уверяя, что Кончаловский в свое время повлиял на ее личностное становление, развитие и круг интересов.

Напомним, что телеведущая родила от Андрея Кончаловского двоих детей. Дочь Мария появилась на свет в 1999 году, а сын Петр — в 2003-м. В октябре 2013 года муж Юлии Высоцкой попал в ДТП во Франции, тогда серьезно пострадала их общая дочь. Маша находилась в авто рядом с отцом в момент аварии. Из-за полученных травм медики были вынуждены ввести девочку в состояние искусственной комы. Супруги до сих пор стараются не распространяться о здоровье дочери, избегая вопросов о ее реабилитации и курсе лечения.