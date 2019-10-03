«Без фотошопа»: Самойлова похвасталась плоским животом и подтянутыми бедрами

Возлюбленная Джигана является многодетной мамой, но это не мешает ей находиться в прекрасной форме.

Рэпер Джиган нашел себе возлюбленную, когда еще не был знаменит. Уже шесть лет он счастлив с моделью Оксаной Самойловой. Девушка подарила ему троих дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю лею и Маю, которая родилась два года назад. Звездная семья много путешествует. Возлюбленная артиста не скрывает, что иногда у них дома происходит «адский балаган», но она успевает справляться со своими материнскими обязанностями, а еще следит за фигурой.

Стройным ногам Оксаны и осиной талии могут позавидовать даже супермодели. Она регулярно занимается спортом, поэтому на снимках в бикини выглядит безупречно. Многие не верят тому, что многодетная мама может так выглядеть. Чтобы пресечь все пересуды девушка сняла видео, показав, как выглядит ее тело. В кадре она стоит перед зеркалом в кроп-топе и нижнем белье, демонстрируя плоский живот и подтянутые бедра.

«Моя обычная форма без фотошопа. Иногда чуть худее, иногда чуть мощнее. Вес по жизни 55 кг, когда стараюсь 57, рост 177 см. Так я выгляжу последние лет 5/6 постоянно», — рассказала Самойлова.

Она отметила, что занимается всегда. Девушка устраивает себе тренировки и дома и в зале. Поклонники восхитились формой, в которой находится супруга Джигана. Многие отметили, что мечтают так выглядеть.

«Всем бы такую фигуру, ещё и с 3-мя детьми», «Фигура мечта, кто скажет что мама троих детей », «Фигура бомба!», «Боже мой! Вы космос, я так даже без детей не выглядела никогда», — стали комментировать пост подписчики. Добавим, что Оксана часто дает советы поклонниками. Не так давно она рассказала, как ухаживает за своим лицом.

А вам нравится фигура Самойловой?