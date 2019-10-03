ЗВЕЗДЫ

«Без фотошопа»: Самойлова похвасталась плоским животом и подтянутыми бедрами

Возлюбленная Джигана является многодетной мамой, но это не мешает ей находиться в прекрасной форме.

«Без фотошопа»: Самойлова похвасталась плоским животом и подтянутыми бедрами
Оксана Самойлова. фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Рэпер Джиган нашел себе возлюбленную, когда еще не был знаменит. Уже шесть лет он счастлив с моделью Оксаной Самойловой. Девушка подарила ему троих дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю лею и Маю, которая родилась два года назад. Звездная семья много путешествует. Возлюбленная артиста не скрывает, что иногда у них дома происходит «адский балаган», но она успевает справляться со своими материнскими обязанностями, а еще следит за фигурой.

Стройным ногам Оксаны и осиной талии могут позавидовать даже супермодели. Она регулярно занимается спортом, поэтому на снимках в бикини выглядит безупречно. Многие не верят тому, что многодетная мама может так выглядеть. Чтобы пресечь все пересуды девушка сняла видео, показав, как выглядит ее тело. В кадре она стоит перед зеркалом в кроп-топе и нижнем белье, демонстрируя плоский живот и подтянутые бедра.

«Моя обычная форма без фотошопа. Иногда чуть худее, иногда чуть мощнее. Вес по жизни 55 кг, когда стараюсь 57, рост 177 см. Так я выгляжу последние лет 5/6 постоянно», — рассказала Самойлова.

Она отметила, что занимается всегда. Девушка устраивает себе тренировки и дома и в зале. Поклонники восхитились формой, в которой находится супруга Джигана. Многие отметили, что мечтают так выглядеть.

«Всем бы такую фигуру, ещё и с 3-мя детьми», «Фигура мечта, кто скажет что мама троих детей », «Фигура бомба!», «Боже мой! Вы космос, я так даже без детей не выглядела никогда», — стали комментировать пост подписчики. Добавим, что Оксана часто дает советы поклонниками. Не так давно она рассказала, как ухаживает за своим лицом.

А вам нравится фигура Самойловой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

красота и здоровьеОксана Самойловаспорт звезд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Без фотошопа»: Самойлова похвасталась плоским животом и подтянутыми бедрами
Интересно?
Поделись с друзьями: