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Самойлова пожаловалась, что из-за урагана отменился семейный праздник

Рэпер с супругой планировали большую вечеринку к дню рождения 4-летней Леи.

Самойлова пожаловалась, что из-за урагана отменился семейный праздник
https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Оксана Самойлова и Джиган с детьми вот уже месяц отдыхают в Майами. Звезды загорают, наслаждаются солнцем и свежайшими морепродуктами. А еще счастливое семейство отпраздновало в солнечной Флориде день рождения рэпера.

Планировала звездная чета провести там же и день рождения средней дочери Леи. Только вот планы скоординировал ураган.

Как оказалось, стихийное бедствие, получившее название «Дориан» приближается к их вилле.

«И, кажется, единственное веселье, которое нам светит это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно», — рассказала Самойлова. — Муж уже разрабатывает план нашего спасения и говорит надо лодку взять».

Оценили поклонники и юмор, с которым Самойлова отнеслась к ситуации. В частности, девушка пошутила, что Майя уже беспокоится только о еде, а Ариела постоянно уточняет, сможет ли она делать домашние уроки в темноте.

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ДжиганОксана Самойловаураган «Дориан»

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Самойлова пожаловалась, что из-за урагана отменился семейный праздник
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