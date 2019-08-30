Самойлова пожаловалась, что из-за урагана отменился семейный праздник

Оксана Самойлова и Джиган с детьми вот уже месяц отдыхают в Майами. Звезды загорают, наслаждаются солнцем и свежайшими морепродуктами. А еще счастливое семейство отпраздновало в солнечной Флориде день рождения рэпера.

Планировала звездная чета провести там же и день рождения средней дочери Леи. Только вот планы скоординировал ураган.

Как оказалось, стихийное бедствие, получившее название «Дориан» приближается к их вилле.

«И, кажется, единственное веселье, которое нам светит это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно», — рассказала Самойлова. — Муж уже разрабатывает план нашего спасения и говорит надо лодку взять».

Оценили поклонники и юмор, с которым Самойлова отнеслась к ситуации. В частности, девушка пошутила, что Майя уже беспокоится только о еде, а Ариела постоянно уточняет, сможет ли она делать домашние уроки в темноте.