Дочь рэпера Джигана устроила погром в ванной

Дочери рэпера Джигана устроили папе и маме неприятный сюрприз. 28 сентября девочки игрались в ванной комнате, и их шалости зашли слишком далеко. Когда строгий отец явился на «место происшествия», он увидел ванну, полную пролитых бутылок от всего, что обычно хранится в этом помещении. Вдобавок на везде вокруг да и на самих девочках «красовалась» пена для бриться, а на стене висели приклеенные к кафелю трусы.

Главной зачинщицей беспорядка оказалась 5-летняя Лея. Сама девочка, уверяла, что действовала вместе со старшей сестрой Ариелой, хотя та настаивала, что пыталась убрать последствия «трагедии», а не создавала их. В итоге средней дочери пришлось выслушать часовую нотацию отца и самолично убраться в ванной.

«Папа — это вообще тяжелая артиллерия для детей. Хотя я намного строже, но он как посмотрит, так даже мне страшно. Поэтому какой бы строгой мамой я не была, папа, всё равно, главнее и авторитетнее», — написала в Instagram супруга Джигана Оксана Самойлова.

Женщина сама же и опубликовала видео погрома, который случился в их квартире, с виноватой дочерью в главной роли.

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А как бы вы наказали ребенка за такую провинность?