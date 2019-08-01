Оксана Самойлова избавилась от теплых носков в Майами

Модель призналась, что в отпуске ей хочется приключений, но и прием солнечных ванн никто не отменял.

31-летняя Оксана Самойлова и 33-летний Джиган этим летом выбирали для отдыха и работы нежаркие страны. Сначала пара вместе с двумя старшими дочками побывала в Англии, затем отправилась в бизнес-поездку в Швейцарию.

Супруги активно делились красочными кадрами, сделанными и в Лондоне, и в Альпах. В августе рэпер и модель решили наконец погреться и отправились в Майами во Флориду.

«Я не могу поверить, что я без теплых носков. Это значит, что тут реально очень жарко. Наш ежегодный августовский отпуск объявляется открытым. Но пока что даже не представляем, куда нас, путешественников, занесет в этот раз. Мне, как обычно, хочется дичи, но сначала надо отлежаться недельку-другую», — подписала Оксана совместное с Джиганом фото.

На снимке модель представила один из купальников из своей коллекции, которую наверняка взяла на отдых. Бело-розовый купальник открывает плоский рельефный плоский живот девушки и татуировку на бедре.

Пара снята на фоне великолепной тропической природы и бассейна. Откровенно демонстрируя фигуру, Оксана дала возможность подписчикам обсудить ее вдоль и поперек.

«Оксана, вы красивая, но кости тазобедренные не очень», «Нормальная фигура, это с фотошопом переборщила на костях. Лучше бы оставила все как есть», «Не завидуйте, она красавица», — оставили сообщения пользователи Сети.

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Напомним, Самойлова и Джиган — многодетные родители, они растят трех наследниц. Старшая, восьмилетняя Ариела, недавно окончила первый класс. Она вместе с 4-летней сестрой Леей недавно побывала с родителями в Лондоне. А младшая, 2-летняя Майя, осталась с бабушками и нянями в Москве. Пока не известно, взяла ли пара детей на отдых в Майами, наверняка Оксана сообщит об этом в одном из следующих постов.