Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»

Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ». Накануне Тодоренко получила статуэтку в номинации «Лучшая ведущая утреннего шоу» на телеканале «Пятница». Сама победительница впоследствии шутя отметила, что для того, чтобы получить награду, ей нужно было родить ребенка.

Гордится женой и Влад Топалов. На личной странице в Instagram он пламенно поздравил возлюбленную, отметив, что считает ее крутейшей и полностью заслужившей признание.

«Май лав, май френд, май эврисинг!!!! Ты — крутейшая!!!!! Я тебя поздравляю с этой большой наградой! Ты ее заслужила потом, кровью, нервами, здоровьем и своим безграничным талантом!!!!! Обожаю тебя!!!!», — написал он.

В борьбе за звание лучшей Тодоренко обошла Светлану Зейналову, Наталью Мальцеву и Тимура Соловьева. Получила статуэтку и коллега Регины по телеканалу Настя Ивлеева.