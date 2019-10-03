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Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»

Артист отметил, что его супруга получила награду заслуженно.

Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»
Регина Тодоренко/Фото: https://www.instagram.com/p/B3HuZuEC9vh/

Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ». Накануне Тодоренко получила статуэтку в номинации «Лучшая ведущая утреннего шоу» на телеканале «Пятница». Сама победительница впоследствии шутя отметила, что для того, чтобы получить награду, ей нужно было родить ребенка.

Гордится женой и Влад Топалов. На личной странице в Instagram он пламенно поздравил возлюбленную, отметив, что считает ее крутейшей и полностью заслужившей признание.

«Май лав, май френд, май эврисинг!!!! Ты — крутейшая!!!!! Я тебя поздравляю с этой большой наградой! Ты ее заслужила потом, кровью, нервами, здоровьем и своим безграничным талантом!!!!! Обожаю тебя!!!!», — написал он.

В борьбе за звание лучшей Тодоренко обошла Светлану Зейналову, Наталью Мальцеву и Тимура Соловьева. Получила статуэтку и коллега Регины по телеканалу Настя Ивлеева.

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Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»
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