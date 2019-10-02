Шоу Ивлеевой признали лучшей вечерней развлекательной программой на ТЭФИ-2019

На торжественной церемонии ТЭФИ-2019 (прямую онлайн-трансляцию ведет сайт Teleprogramma.pro) назвали лучшее развлекательное ток-шоу вечернего прайм-тайма. За победу в финале боролись «Секрет на миллион», «Сегодня вечером» и Agent Show. Победил проект блогера Насти Ивлеевой, который выходит на канале «Пятница».

Эпатажная девушка запустила свое шоу в 2018 году, и оно быстро набрало популярность. В его рамках ведущая приглашает к себе известных людей и они в непринужденной обстановке рассказывают о том, чем живут. Кроме того, Ивлеева продолжает быть ведущей программы «Орел и решка» и активно ведет Instagram. Последний приносит ей немалый доход.

Сама Настя на церемонию не приехала. Бронзовую статуэтку за нее получали мужчины, помогающие создавать Agent Show.

А вы смотрите Agent Show?