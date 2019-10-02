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ТЭФИ-2019: Ургант стал лучшим ведущим, но не пришел

Победителя в этой номинации объявлял ведущий «Квартирника» Евгений Маргулис.

ТЭФИ-2019: Ургант стал лучшим ведущим, но не пришел
Иван Ургант. Фото: Евгения Гусева/КП

В среду, 2 октября, в Театре мюзикла на Пушкинской площади объявили победителей главной телевизионной премии России. Как передает корреспондент портала Teleprogramma.pro с места событий, в номинации «Лучший телеведущий» номером один стал Иван Ургант. Однако он не смог присутствовать на церемонии.

Напомним, ранее на мероприятии не появились «Лучший актер» Сергей Бурунов, «Лучшая актриса» Анна Михалкова и режиссер «Обычной женщины» Борис Хлебников.

Награду «Лучшему телеведущему» должен был вручить ведущий «Квартирника» Евгений Маргулис. Однако он лишь назвал победителя.

«Не буду тянуть, а скажу, что это Иван Ургант», — объявил музыкант и телеведущий.

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ТЭФИ-2019: Ургант стал лучшим ведущим, но не пришел
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