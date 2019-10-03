Анита Цой заявила, что Ивлеева подставила ее перед мужем

Анита Цой дорожит своей семьей. Она в 19 лет вышла замуж за политика Сергея Цоя. Теперь у них есть взрослый сын Сергей. Часто в интервью певица рассказывает о своей счастливой жизни с супругой. На своем участке она даже построила дом для каждого члена семьи. Но как оказалось, недавно отношения артистки с возлюбленным оказались под угрозой кризиса, а все из-за видео, которое попало в руки к мужу звезды.

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В соцсети Цой опубликовала видеообращение, в котором она пытается выяснить, почему ее подставила известная блог Анастасия Ивлеева.

«Насть, пару дней назад ты проводила фан-встречу в одном из московских клубов. И я очень надеюсь, что у тебя все прошло хорошо, но к великому сожалению для меня этот день стал не самым лучшим. В этот день я находилась на подготовке спецпроекта. Мне позвонил муж и спросил о том, как у меня дела, где я нахожусь. Я ему ответила, а он мне не поверил. Потому что в это самое время на сцене своего клуба ты упоминала мое имя. Видео с твоей фан-вечеринки попало в руки к моему мужу, что и вызвало недоразумение между нами», — рассказала артистка.

Она продемонстрировала то самое видео, где Ивлеева кричит со сцены, что лучше ей пусть вопрос задаст Цой, а не поклонница. Певице обратилась к девушке и попросила пойти ей на встречу. Она хочет, чтобы семейное недоразумение было разрешено. Анита попросила Настю дать ей разъяснение в соцсети, что было на той вечеринке и была ли там она на самом деле. «Что это было: случайность или пиар-ход?», — добавила она в комментариях к посту.

Поклонники встали на сторону Цой. Они не понимают, зачем Ивлеева использовала ее имя. «Если даже шутка, то очень странная», «Да, она может просто прикольнулась, мне кажется это не специально!», «Может девушка, которая задала вопрос, была похожа на вас», «Когда человек любит — он верит! Все будет хорошо, милая Анита!», — отреагировали на пост подписчики.

А вы как читаете, это была шутка?