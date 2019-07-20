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«Мечтаем о внуках»: Анита Цой поздравила сына с 27-летием

Исполнительница попросила наследника не боятся шагать вперед и принимать решения.

«Мечтаем о внуках»: Анита Цой поздравила сына с 27-летием
Анита Цой Фото: globallookpress.com

48-летняя певица Анита Цой старается скрывать свою семью от посторонних глаз. Фото с мужем и сыном она публикует крайне редко, дожидаясь особого случая.

К таковым относится день рождения ее наследника. Накануне сыну Аниты Сергею-младшему исполнилось 27 лет. В честь этого певица публично обратилась к нему и порадовала поклонников целой серией семейных снимков разных лет.

«Не верю, что тебе уже 27. Много сделано. Много пройдено. Но это только начало большого пути. Надо всё успеть. Надо встать на рельсы и пойти, набирая ход, и при этом оставаться заботливым, внимательным, любящим сыном, братом, внуком, а вскоре: мужем, отцом, зятем… Не бойся шагать вперед и принимать решения», — написала поздравление в блоге Анита Цой.

Обращаясь к сыну в Сети, она добавила, что уже ждет от наследника внуков: «Мы с папой мечтаем о внуках». К теплым словам присоединились и коллеги Цой, среди которых Наталья Подольская и Слава.

Напомним, Анита состоит в браке почти 30 лет. Она вышла замуж за Сергея Цоя еще в 19 лет под давлением матери. Первые годы семейной жизни дались певице нелегко. Но благодаря мудрости мужа все непростые ситуации удалось разрешить.

Семья живет в загородном доме, который располагается в Подмосковье. Недавно из-за сильных дождей его затопило, и ночью певице пришлось спасать свое имущество от стихии.

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«Мечтаем о внуках»: Анита Цой поздравила сына с 27-летием
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