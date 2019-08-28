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Анита Цой спела для земляков на Красной площади

Певица исполнила национальный гимн Кореи «Ариран».

Анита Цой спела для земляков на Красной площади
https://www.instagram.com/anitatsoy/

Певица родилась и выросла в Москве. Однако сама артистка считает себя настолько же кореянкой, насколько и русской… Дедушка Аниты Юн Сан Хым, в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи.

А потому выступить с музыкантами КНДР и Республики Кореи на одной сцене Цой посчитала за большую честь. Тем более, что такая возможность как раз предоставилась ей на фестивале «Спасская башня».

Тем торжественнее оказался момент, что фестиваль начался на Красной площади. А Анита не просто спела песню, а исполнила национальный гимн «Ариран».

«Эта песня собрала в себя все радости и горести в истории и жизни корейцев, — заметила Цой. Она глубокими корнями живет в эмоциях корейцев, как культурный ДНК».

Цой подчеркнула, что слова этой песни каждый кореец «впитывает с молоком матери» и сама прослезилась, заканчивая гимн.

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«Спасская башня»Анита ЦойКорея

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Анита Цой спела для земляков на Красной площади
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