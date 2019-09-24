Сябитова дала дамам совет, как наладить интимные отношения с мужьями

По словам телесвахи, если вторая половинка постоянно устает и не хочет активности в постели, не стоит кидаться в нее упреками.

Телевизионная сваха Роза Сябитова дала советы, что делать женщине, муж которой хочет секса слишком редко и постоянно ссылается на усталость, когда дело доходит до интима.

Первое, что посоветовала опытная телеведущая — не бросаться друг в друга обвинениями. Ведь скандалы привносят в семейную жизнь напряжение и притупляют желание.

«Разумнее всего будет смириться с посредственной интенсивностью сексуальной жизни. Муж хочет раз в неделю? Пожалуйста! Пусть будет раз в неделю, но так, чтоб запомнилось и хватило до следующего раза», — пишет Сябитова в Instagram.

Однако при этом ведущая «Давай поженимся» посоветовала для начала сходить к врачу, так как может выясниться, что проблема вовсе не в усталости, а в нарушении половой функции у дамы или ее супруга. В этом случае понадобится лечение. Возможно, неприятное, но семейное счастье стоит таких усилий, считает известная сваха.

Согласны с советами Розы Раифовны?