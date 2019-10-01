«Моя маленькая копия»: Темникова поделилась пляжным фото с дочерью

Елена Темникова четыре года назад ушла из группы «Серебро» и прекратила сотрудничать с Максимом Фадеевым. Но только в этом году она заявила, что у продюсера был роман с одной из солисток коллектива, Ольгой Серябкиной. Именно это обстоятельство и раскололо дружбу между исполнительницами. Также она опровергла слова самой Серябкиной, что у них были романтические отношения. Похоже, чтобы сбежать от скандалов, артистка уехала в отпуск осенью.

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Вот уже неделю Темникова отдыхает, но не на любимых Мальдивах, а в ОАЭ. Она то и дело устраивает фотосессии на побережье Абу-Даби. Своего мужа Дмитрия Сергеева певица предпочитает скрывать от общественности, а вот их общую дочь Александру она с удовольствием показывает время от времени. На новых кадрах Елена позирует в желтом купальнике со своей четырехлетней наследницей. При этом девочка тоже облачена в стильный купальник с принтом в виде бульдога.

«Моя маленькая копия. Или я ее», — написала певица.

Поклонники пришли в восторг от пляжной фотосессии. Они отметили, что Темникова прекрасная мама. «У меня от улыбки и умиления сейчас треснет лицо», «Счастливые кошечки», «Такие классные, доча просто огонь, обожаем», «Как Саша быстро растёт», «Фирменный мамин прищур», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что первый брак артистки продлился шесть лет. Алексей Семёнов познакомился с Еленой на «Фабрике звезд», где у них и закрутился роман, но в итоге они развелись. С 2014 года певица счастлива с новым возлюбленным.

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