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Елена Темникова выразила желание помочь бездомной собаке

Певица хочет найти четвероногому другу новую семью.

Елена Темникова выразила желание помочь бездомной собаке
Елена Темникова/instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Певица Елена Темникова опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она сидит в обнимку с собакой.

По словам знаменитости, эта четвероногая подруга буквально ворвалась в ее сердце.
«Я знаю, что бездомных собак очень много и что все они особенные… Но это химия, ребят… я просто влюбилась», — призналась Темникова в Instagram.

Певица поделилась подробностями, что собаку-девочку зовут Маруся, ее, беременную, два года назад подбросили в приют. Все это время она живет в небольшом вольере и ее выгуливают только один раз в неделю.

Собака невероятно ласковая, совершенно не конфликтная. Но у Маруси «нет своей семьи… своего человека», — написала Темникова.

После таких слов казалось, певица скажет, что она и есть этот человек и забирает собаку из приюта. Но дальше, призвав посмотреть, какие глаза у Маруси, звезда неожиданно сообщила, что просто подумала, вдруг среди читающих ее пост найдется человек, который «ищет вот такую Марусю…».

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Елена ТемниковазвездаПевица

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Елена Темникова выразила желание помочь бездомной собаке
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