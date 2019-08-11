Елена Темникова выразила желание помочь бездомной собаке

Певица Елена Темникова опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она сидит в обнимку с собакой.

По словам знаменитости, эта четвероногая подруга буквально ворвалась в ее сердце.

«Я знаю, что бездомных собак очень много и что все они особенные… Но это химия, ребят… я просто влюбилась», — призналась Темникова в Instagram.

Певица поделилась подробностями, что собаку-девочку зовут Маруся, ее, беременную, два года назад подбросили в приют. Все это время она живет в небольшом вольере и ее выгуливают только один раз в неделю.

Собака невероятно ласковая, совершенно не конфликтная. Но у Маруси «нет своей семьи… своего человека», — написала Темникова.

После таких слов казалось, певица скажет, что она и есть этот человек и забирает собаку из приюта. Но дальше, призвав посмотреть, какие глаза у Маруси, звезда неожиданно сообщила, что просто подумала, вдруг среди читающих ее пост найдется человек, который «ищет вот такую Марусю…».