Служебный роман: Темникова рассказала о связи Фадеева и Серябкиной

Певица Елена Темникова в эфире Youtube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман рассказала, что у продюсера группы «Серебро» Максима Фадеева был роман с одной из солисток коллектива Ольгой Серябкиной. Именно это обстоятельство и раскололо дружбу между исполнительницами.

«Сначала все было потрясающе. Мы были одной большой семьей. Пока в коллективе не случилась любовь. Это ведь как в бизнесе: нельзя заводить между партнерами романтических отношений, иначе наступит крах. Так случилось и у нас», — сказала певица.

По ее словам, порой доходило до смешного. Она заходила в номер и заставала Фадеева в объятиях Серябкиной. При этом продюсер и певица скрывали свои отношения. Из-за этого неловко становилось всем. Возникала напряженная ситуация. Все в итоге начинали друг другу врать.

«Я помню, как однажды купила пива. Хотела со всеми поговорить. Мне было стыдно за этот детский сад, что мы развели. Я считала, что люди должны говорить о своих чувствах открыто. При этом скажу, что это все неправда, что я ушла из группы, потому что на концертах в середине стояла Серябкина. Мы на самом деле во время песен менялись местами. Понимаете, можно вообще стоять спиной к залу и долбить своей харизмой», — заявила исполнительница.