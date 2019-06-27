Темникова не жалеет об окончании дружбы с Серябкиной

Певице хотелось, чтобы ее коллега никогда больше о ней не вспоминала.

Певица Елена Темникова в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман рассказала подробности окончания ее дружбы с коллегой по группе «Серебро» Ольгой Серябкиной. Сейчас, как известно, две яркие исполнительницы чуть ли не открыто ненавидят друг друга, хотя когда-то были практически лучшими подружками.

«Я очень рада, что наши пути с Олей разошлись. Мне бы хотелось, чтобы она никогда больше меня не вспоминала. Она очень любит привирать, что мне не нравится. При этом я согласна, что она прекрасная актриса. Я уверена, что Оля была на седьмом небе от счастья, когда я ушла из группы «Серебро», хотя она и утверждает всегда обратное», — рассказал певица.

По словам Елены Темниковой, когда их отношения испортились, то доходило до смешного. После концерта они разъезжались по разным отелям, потому что не могли видеть друг друга. «Обе, конечно, тогда были дуры. Подкалывали друг друга по любому поводу. Устраивали какие-то чудовищные соревнования. В какой-то момент нам удалось договориться: на сцене мы якобы подруги», — заявила исполнительница.

Однако от фанатов скрыть напряжение в группе было нереально. Все поклонники видели, что Темникова и Серябкина не любят друг друга. «Если честно, когда я еще была в группе «Серебро», то по вечерам в отдельном от Ольги отеле скучала по ней. В голове сидела мысль о том, почему между нами пробежала черная кошка. Причину я, конечно, знаю. Это чувства, которые возникли между двумя людьми внутри нашего коллектива», — рассказала Темникова.

Ранее певица поведала, что у продюсера Максима Фадеева был роман с Ольгой Серябкиной. Порой Темникова даже заставала влюбленных в номере, отчего неловко становилось всем.