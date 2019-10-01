ЗВЕЗДЫ

Житель Саратова вынудил Алибасова сделать ДНК-тест на отцовство

Мужчина утверждает, что является настоящим отцом Бари Алибасова — младшего.

Житель Саратова вынудил Алибасова сделать ДНК-тест на отцовство
Бари Алибасов. фото: globallookpress.com

В начале этого лета Бари Алибасов оказался в центре скандала. Тогда он был госпитализирован, а потом утверждал, что едва не умер, выпив жидкость для прочистки труб. Когда актеру перестали верить, на его защиту встал родной сын Бари Бариевич. Они прошли проверку на детекторе лжи, которая показала, что история с отравлением — это грандиозная мистификация, обогатившая звездную семью.

А теперь 53-летний житель Саратова Сергей Строкин готов подтвердить на детекторе лжи, что в 1995 году продюсер Бари Алибасов назвал сыном чужого ребенка и дал мальчику свое имя. Он утверждает, что является отцом Бари-младшего. По его словам, наследника зовут Борис, но кто-то уничтожил свидетельство о рождении его сына. Более того, с его слов, маме мальчика, Елене Уронич, заплатили огромную компенсацию за молчание.

«Мне надоело просто. 24 года я эту тайну храню. Дело в том, что Алибасов-старший представляет моего сына Бориса своим ребенком. Это меня возмутило. Но еще больше меня возмутило то, что Алибасов-младший упрятал свою мать в психушку на десять лет», — заявил Сергей в студии передачи «На самом деле».

Сергей утверждает, что является отцом Бари-младшего. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

Он потребовал, чтобы была проведена генетическая экспертиза. Мужчина рассказал, что воспитывал ребенка два года, а потом его возлюбленная пропала вместе с ребенком.

После этого житель Саратова вспомнил о сыне, когда увидел заметку в газете в 1995 году, где говорилось, что Алибасов называет сыном ребенка своей знакомой Уронич. Он уверен, что продюсер специально пытаясь скрыть правду, поэтому маму Бари Бариевича в итоге упрятали в психиатрическую клинику на много лет. Однако проверка на полиграфе показала, что возлюбленная Строкина изменяла ему и могла родить ребенка от другого мужчины.

Сам Алибасов-старший заявил, что не сомневался в том, что Елена родила ребенка именно от него. Он вспомнил, что переводил ей деньги на содержание сына. При этом артист отметил, что гастролировал в то время, поэтому не знает, какое имя при рождении получил мальчик. Эксперты поймали Бари Каримовича на том, что он много фантазирует и рассказывает несколько версий своей жизни с Еленой. Чтобы прояснить ситуацию в студию пришел сам Алибасов-младший.

Алибасов уверен что Бари его сын
Алибасов уверен что Бари его сын. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

«Врут оба беспощадно, хотя я в детстве припоминаю и одного, и другого. Сергея я встречал один раз в жизни, на улице я встречал. Но папу — Бари Каримовича Алибасова, которого я считаю своим отцом, я помню с года», — заявил он.

Алибасовы согласились сделать ДНК-тест для установления родства. Более того, редакторам передачи удалось найти маму Бари-младшего. Елена станет героине ток-шоу. Она расскажет о своей жизни и узнает результаты теста ДНК в следующем выпуске программы.

Бари-младший согласился сделать ДНК-тест. Фото: кадр из передачи «На самом деле»
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Житель Саратова вынудил Алибасова сделать ДНК-тест на отцовство
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