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После истории с отравлением Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Продюсер ответил на вопросы экспертов вслед за своим сыном, Бари Алибасовым-младшим.

После истории с отравлением Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Бари Алибасов/instagram.com/alibasov_nana/

Последний месяц в СМИ прошел под знаком Бари Алибасова, который в начале июня получил тяжелейшее отравление, по ошибке выпив средство для прочистки труб. Сообщалось, что Бари при смерти, но затем он неожиданно быстро пришел в себя. Публика тут же заподозрила продюсера в пиаре и инсценировке. Чтобы расставить точки над «i» в студии программы «На самом деле» сначала появился сын Алибасова, а затем и сам продюсер, который прошел тестирование на детекторе лжи.

Давая показания экспертам в студии, Бари был достаточно спокоен. По его словам, он не просто отпил из бутылки со средством для прочистки труб «Крот», а сделал несколько глотков. «Я хлебнул эту бутылку почти всю. И когда она опустилась вниз, у меня «отлетела» голова. Я не могу вам передать ощущения… Ужас, как будто голова отдельно… Это был кошмар! Мне повезло еще, что рядом оказался мобильный… Позвонил Вове Политову и стал кричать в телефон: «Я отравился, срочно вызывай скорую».


Это заявление вызвало шум в зале, зрители явно сомневались в том, что после того, как человек выпил ядовитую жидкость, можно так легко отделаться.

Результат показаний детектора лжи огласят в следующем выпуске программы.

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Бари Алибасов

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После истории с отравлением Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
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