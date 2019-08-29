Представитель «Крота» проигнорировал заседание по иску Алибасова

Продюсер требует с производителя бытовой химии компенсацию в размере ста миллионов рублей.

В Пресненском суде Москвы прошло предварительное слушание по иску Бари Алибасова к производителю «Крота», которым ранее отравился продюсер. Как рассказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин, представитель ответчика заседание проигнорировал.

Зато в суде появился представитель «Ашана», где было приобретено средство для прочистки труб. Гипермаркет предложил привлечь к делу компанию «Ингосстрах» для выплаты компенсации звезде. Правда, ходатайство магазина о соответчике по данному иску было составлено с ошибками.

«Если представители юридической службы ООО «Ашан» так небрежно относятся к составлению судебных документов, то вполне возможно, что они так же относятся к проверке документов на товар, который реализуют», – говорится в сообщении Горжанкина, которое получил портал Teleprogramma.pro.

Напомним, Бари Алибасов получил серьезные ожоги пищевода и желудка, по ошибке глотнув из бутылки едкое вещество. Продюсер уверяет, что перепутал «Крот» с прохладительным напитком, так как упаковки были похожи. Теперь шоумен намерен добиться от «Крота» и «Ашана» компенсации за случившееся. Ущерб своему здоровью Бари Каримович оценивает в 15 миллионов рублей, а моральный ущерб – в 85 миллионов.

Иск к производителю бытовой химии юристы руководителя «На-На» подали в начале августа, следующее слушание пройдет 12 сентября.