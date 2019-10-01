Джигурда подвел итоги долгой судебной тяжбы за наследство подруги-миллионерши

В декабре 2019 года во Франции должен завершиться суд за наследство бизнесвумен Людмилы Браташ, умершей в феврале 2016-го. Об этом в интервью сайту Teleprogramma.pro рассказал актер Никита Джигурда, который спорил за имущество своей подруги с ее сестрой Светланой Романовой. Напомним, обе стороны обвиняли друг друга в смерти женщины, создавшей в свое время успешную авиакомпанию.

Джигурда заявил, что суд встанет на его сторону, так как он предоставил все необходимые документы и инициировал расследование гибели Браташ, которую называет своей кумой. После победы он намерен во второй раз жениться на любимой супруге Марине Анисиной.

«Вам, журналистам, свадьба важна, а мне важна реабилитация. Не только себя, но и Людмилы Браташ — уникальной женщины, которая единственная была допущена международным авиабизнесом к перевозкам такого уровня. Напоминаю, что ее фирма элитных авиаперевозок перевозила Березовского, Абрамовича, Прохорова. Почему вас не интересует загадочная смерть Людмилы Браташ? Джигурда не причем, но кто-то же причем».

Актер отметил, что на сегодняшний день, если продать квартиры его кумы по всему миру и снять оставшиеся на ее счетах деньги, можно получить 250-300 миллионов рублей.

«Сестра выставила великую Людмилу Браташ алкоголичкой, а я еще три года назад говорил, что она — жертва. Потому что те таблетки, что ей давали к алкоголю, убивали ее. Для меня очень важно реабилитировать Люсю, нашу куму, и показать общественности, как бывает, когда близкие родственники и прислуга «отжимают бабло» безбожно и при этом плачут крокодильими слезами, говорит Джигурда. — Поэтому свадьба будет после победы, как символ торжества справедливости».

Артист хочет, чтобы его прецедент обратил внимание общественности и на другие похожие трагедии, такие как смерти Элины Быстрицкой, вдовы Евгения Евстигнеева, Дмитрия Марьянова и множество стариков по всей России, у которых «черные риэлторы» насильно отнимают квартиры.

«Если даже звезды, известные люди не могут противостоять этой мафии, то что говорить о простых людях?» — возмущается Джигурда.

Он добавил, что получение французской части наследства Браташ позволит легко добиться право на все остальное ее имущество, а таковое имеется и в России, и в Швейцарии, и в Англии. Когда же это дело будет завершено, мужчина собирается подать в суд на Светлану Романову за клевету, так как из-за долгих судебных тяжб ему пришлось отказаться от множества контрактов, и его семья понесла от этого значительные убытки.