Анита Цой похвасталась окном на потолке в новом доме

Кроме того, певица поделилась видами спальни и просторной ванной комнаты.

Ремонт в загородном доме певица начала больше года назад. Еще тогда она говорила, что не хочет торопиться, а надеется обустроить гнездышко своей мечты. Анита достаточно быстро определилась со стилем, выбрав эко хай-тек.

А вот дизайнерские задумки рождались каждый день новые.

И вот певица, наконец-то, похвасталась результатами. Исполнительница сделала выбор в пользу высоких панорамных окон, просторной спальни и необычного потолка. Цой решила, что хочет любоваться на звездное небо, а потому отдала предпочтение витражу на потолке.

Отдельное изобретение Анита продемонстрировала в ванной комнате. Специальный ящик оказался спрятан за кафельной плиткой. Прямо в него можно будет класть вещи для стирки… Так они будут попадать в стиральную машину на первом этаже дома.

Остается только гадать, какую же красоту Анита придумала для кухни. Ведь все поклонники знают, какая она хорошая хозяйка и как много и вкусно готовит.