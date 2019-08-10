Анита Цой откровенно высказалась о своем отношении к алкоголю

48-летняя певица Анита Цой максимально открыта для своих поклонников и постоянно откровенничает с подписчиками в блоге, а также журналистами. Недавно во время беседы с акулами пера она рассказала несколько неизвестных фактов о себе.

Фанаты исполнительницы знают, что Цой вышла замуж в юном возрасте – артистка надела обручальное кольцо в 19 лет. Анита росла без отца и вплоть до свадьбы не знала, как выглядит мужское нижнее белье.

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Говоря о себе, исполнительница сказала пару слов и о супруге. Сергей Цой не выносит кошек. Но ради семьи ему приходится ежедневно терпеть сразу пять. Сначала в доме поселилась одна кошка, а затем принесла котят. Так животные и остались под крылом Цой.

Во время общения исполнительница затронула и непростую тему – высказалась о своем отношении к алкоголю. Поклонники знают, что певица тщательно следит за собой, и диета с крепкими напитками мало совместима. Как оказалось, организм артистки не принимает алкоголь. При этом она жалеет, что «не умеет пьянеть».

«Конечно, и не стремлюсь, но интересно, как это — чувствовать себя подшофе», — цитирует артистку «СтарХит».

Множество вопросов также касались творчества. Анита заявила, что уже давно мечтает, чтобы родители стали гостями на ее концерте. Но на сегодняшний день для этого нет возможности.

Спустя десятилетия на сцене Цой научилась не обращать внимание на непростые моменты в работе. Но некоторые вещи все же портят ей настроение. Певице крайне неприятно, когда ее не приглашают на музыкальные премии.

Напомним, недавно Анита порадовала поклонников новым клипом, который, скорее, похож на фильм. Она выпустила короткометражку под названием «Неисправимая». Компанию на съемочной площадке ей составила Лолита Милявская.

А вы любите песни Аниты Цой?