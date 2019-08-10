НОВОСТИ

Анита Цой откровенно высказалась о своем отношении к алкоголю

Артистка утверждает, что ее организм не принимает крепкие спиртные напитки.

Анита Цой откровенно высказалась о своем отношении к алкоголю
Анита Цой Фото: globallookpress.com

48-летняя певица Анита Цой максимально открыта для своих поклонников и постоянно откровенничает с подписчиками в блоге, а также журналистами. Недавно во время беседы с акулами пера она рассказала несколько неизвестных фактов о себе.

Фанаты исполнительницы знают, что Цой вышла замуж в юном возрасте – артистка надела обручальное кольцо в 19 лет. Анита росла без отца и вплоть до свадьбы не знала, как выглядит мужское нижнее белье.

Говоря о себе, исполнительница сказала пару слов и о супруге. Сергей Цой не выносит кошек. Но ради семьи ему приходится ежедневно терпеть сразу пять. Сначала в доме поселилась одна кошка, а затем принесла котят. Так животные и остались под крылом Цой.

Во время общения исполнительница затронула и непростую тему – высказалась о своем отношении к алкоголю. Поклонники знают, что певица тщательно следит за собой, и диета с крепкими напитками мало совместима. Как оказалось, организм артистки не принимает алкоголь. При этом она жалеет, что «не умеет пьянеть».

«Конечно, и не стремлюсь, но интересно, как это — чувствовать себя подшофе», — цитирует артистку «СтарХит».

Множество вопросов также касались творчества. Анита заявила, что уже давно мечтает, чтобы родители стали гостями на ее концерте. Но на сегодняшний день для этого нет возможности.

Спустя десятилетия на сцене Цой научилась не обращать внимание на непростые моменты в работе. Но некоторые вещи все же портят ей настроение. Певице крайне неприятно, когда ее не приглашают на музыкальные премии.

Напомним, недавно Анита порадовала поклонников новым клипом, который, скорее, похож на фильм. Она выпустила короткометражку под названием «Неисправимая». Компанию на съемочной площадке ей составила Лолита Милявская.

А вы любите песни Аниты Цой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

алкогольАнита ЦойАнита Цой последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анита Цой откровенно высказалась о своем отношении к алкоголю
Интересно?
Поделись с друзьями: