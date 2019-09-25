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«Красота требует жертв»: корейский блогер снял Аниту Цой в черной маске

Сергей Ан считает, что российская певица сделала процедуры по корректировке внешности.

«Красота требует жертв»: корейский блогер снял Аниту Цой в черной маске
Антита Цой /globallookpress. com

В крайне загадочном виде попала в объектив папарацци 48-летняя Анита Цой в международном аэропорту Инчхон в Сеуле. На певице в момент съемок была надета черная маска, глаза прикрывали солнцезащитные очки и козырек кепки.

Снимок разместил корейский блогер Сергей Ан в Instagram. По его словам, звезда российской эстрады приезжала в Корею, чтобы провести некие процедуры по улучшению внешности. Возможно, маску певица надела не только для того, чтобы спрятать лицо от досужих папарацци, но и для защиты от воздействия ультрафиолета. После любого косметологического и хирургического вмешательства это обязательное условие.

Уже на следующий день Анита Цой показала свое посвежевшее лицо в своем блоге. Она встретилась с руководителем своего театра-студии Юрием Соломатиным, который не только обсудил с ней дела, но и попотчевал домашней картошкой с солеными огурчиками и колбасой.

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«Красота требует жертв»: корейский блогер снял Аниту Цой в черной маске
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