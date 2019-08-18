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Неидеальное фото: Анита Цой поделилась кадром в купальнике без обработки

Певица восстанавливается после болезни на морском курорте.

Неидеальное фото: Анита Цой поделилась кадром в купальнике без обработки
Анита Цой/instagram.com/anitatsoy/

На своей странице в Instagram Анита Цой опубликовала снимок в купальнике на фоне южной природы. Певица сообщила своим подписчикам, что выбралась на отдых, однако пока не пояснила, на какой именно курорт пал ее выбор.

Поклонников удивило, что Анита предстала в кадре во всей своей натуральной красоте, без фильтров и фотошопа. Цой снялась в слитном голубом купальнике, не скрывающем складок на животе и других несовершенств тела. Певица предпочла не наносить макияж, поэтому фанаты увидели ее такой, какая она есть в жизни.

«Потихоньку прихожу в себя: дышу морским воздухом, высыпаюсь, ем свежие морепродукты и продолжаю восстанавливать ногу», — подписала снимок Анита.

Она также отметила, что спокойный летний режим поврежденной конечности пошел на пользу.
Некоторых подписчиков разочаровали несовершенства снимка Аниты, а другие, напротив, порадовались ее естественности. «Любим вас настоящей», «Класс. Живая, без фотошопа и силикона! Вкусненькая. Надоели все эти сухие, изможденные девицы, которые соревнуются, у кого громче кости гремят. Так держать!» — поддержали Аниту поклонники.

Напомним, у певицы случилась травма во время концерта Григория Лепса на музыкальном фестивале «Жара». Анита танцевала и во время движения сильно повредила палец на ступне.

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Неидеальное фото: Анита Цой поделилась кадром в купальнике без обработки
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