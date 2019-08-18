Неидеальное фото: Анита Цой поделилась кадром в купальнике без обработки

На своей странице в Instagram Анита Цой опубликовала снимок в купальнике на фоне южной природы. Певица сообщила своим подписчикам, что выбралась на отдых, однако пока не пояснила, на какой именно курорт пал ее выбор.

Поклонников удивило, что Анита предстала в кадре во всей своей натуральной красоте, без фильтров и фотошопа. Цой снялась в слитном голубом купальнике, не скрывающем складок на животе и других несовершенств тела. Певица предпочла не наносить макияж, поэтому фанаты увидели ее такой, какая она есть в жизни.

«Потихоньку прихожу в себя: дышу морским воздухом, высыпаюсь, ем свежие морепродукты и продолжаю восстанавливать ногу», — подписала снимок Анита.

Она также отметила, что спокойный летний режим поврежденной конечности пошел на пользу.

Некоторых подписчиков разочаровали несовершенства снимка Аниты, а другие, напротив, порадовались ее естественности. «Любим вас настоящей», «Класс. Живая, без фотошопа и силикона! Вкусненькая. Надоели все эти сухие, изможденные девицы, которые соревнуются, у кого громче кости гремят. Так держать!» — поддержали Аниту поклонники.

больше по теме Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара» Певица скрыла пострадавший палец на ноге оригинальным способом.

Напомним, у певицы случилась травма во время концерта Григория Лепса на музыкальном фестивале «Жара». Анита танцевала и во время движения сильно повредила палец на ступне.