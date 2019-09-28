Канделаки рассекретила талант своей 19-летней дочери Мелании

Тина Канделаки в свое время смогла построить карьеру и стать телеведущей. Теперь она также является общественным деятелем и генеральным продюсером канала «Матч ТВ». Еще телеведущая вырастила двоих детей: дочку Меланию и сына Леонтия от бизнесмена Андрея Кондрахина. Они давно стали взрослыми и живут самостоятельно, но Тина не упускает любой возможности с ними увидеться.

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Не так давно Канделаки показала возмужавшего сына. В 18 лет у молодого человека густая борода. Как оказалось, он является поклонником трэш-метал группы Slayer. Летом телеведущая также часто виделась с дочкой. Мелания учится в МГИМО, чем, конечно, гордится ее мама. Однако свой новый пост она посвятила талантам своих наследников. «У меня была одна большая мечта: я хотела, чтобы мои дети были лучше, чем я», — призналась Тина.

Она пояснила, что никогда не ставила перед ними задачу, чтобы они становились лучшими в спорте, карьере или еще в чем-либо.

«Мне просто хотелось, чтобы в них проявились таланты, которых не было у меня: чтобы они умели петь, играть на гитаре и пианино, рисовать, сочинять стихи. Меланечка для меня невероятно одаренный человек, который тонко чувствует красоту этого мира и интересно передает ее через холст. Для меня ее таланты, которыми я всегда восхищалась, — большой подарок. Мне не важно, станет ли она большим художником», — рассказала бизнесвумен.

По мнению телеведущей, родители должны увидеть внутренний мир ребенка и помочь ему раскрыть его в творчестве. К посту Канделаки добавила трогательный снимок, на котором обнимает дочку. Поклонники отметили, что Мелания очень похожа на маму. Они во многом согласились со звездой.

А какие таланты у ваших детей?